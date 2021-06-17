Соревнования по корэш прошли на высоком уровне

11 июня 2021 года на базе военно-спортивного клуба «Вега–Кристалл» и стадионе МАОУ СОШ №132 прошло открытое первенство города Барнаула среди спортивных команд Всероссийского образовательного проекта «Самбо и школу» и команд национальной борьбы корэш по ОФП на основе ВФСК ГТО.

Городской комитет спорта, Центр тестирования ВФСК ГТО, АКОО ВСК «Вега – Кристалл», администрация МОУ СОШ №132 г. Барнаула, Региональные отделения федераций самбо и корэш сделали все возможное, чтобы соревнования прошли на высоком организационном и профессиональном уровне.

Руководитель оргкомитета первенства, председатель РО «Федерация корэш России» по Алтайскому краю Сергей Мустафин: «Цели и задачи данного спортивного состязания заключаются в необходимости систематической заботы о здоровье подрастающего поколения, привитии навыков развития физических кондиций юных спортсменов на основе национального физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Известно, что ГТО один из самых сбалансированных комплексов освоения способов оценки физических качеств, что позволяет использовать его при освоении различных видов спорта, в том числе для развития национальных видов борьбы, таких как самбо и корэш. Мы используем ГТО как наиболее действенный, эффективный и простой механизм, наиболее адаптированный к образовательным и воспитательным целям работы с подрастающим поколением и привлекаем к достижению этих целей широкую аудиторию: дворовые команды, школьные спортивные, военно-спортивные клубы».

Испытания проходили по 7 утвержденным в ГТО испытаниям самбо: страховки при падении, бросок – задняя подножка, задняя подножка с захватом ноги, бросок через бедро, бросок через спину, рычаг руки внутрь в партере, ущемление ахиллова сухожилия партнера в партере; по 7 тестам гимнастики, легкой атлетики (прыжок в длину с места; разгибание рук из положения лежа – «отжимание от пола»; поднимание туловища из положения лежа на спине – «пресс»; наклон из положения стоя на гибкость; челночный бег 3 по 10 метров; скоростной бег на 30 метров; бег на выносливость 1000, 1500,2000 метров в зависимости от возрастной группы).

В течение нескольких часов дети пяти возрастных групп от 7 до 17 лет воодушевленно трудились над поставленными задачами. Каждый хотел доказать. что он то и есть «самый-самый»: «Самый сильный», «Самый быстрый», «Самый выносливый», «Самый ловкий», «Самый техничный в самбо».

Под пристальным контролем команды высокопрофессиональных судей под руководством зам.директора Центра тестирования ВФСК ГТО г. Барнаула Александра Шамехина, юные спортсмены проявили спортивный характер и показали довольно высокие результаты.

Особенно отличились воспитанники тренера Александра Безгина из школьного спортивного клуба МБОУ Новозыковской «СОШ им. Ногайцева»: Антон Безгин, Безгина, Диана Безгина Альбина, Анастасия Соколова, Анастасия Смирнова; воспитанники тренера Сергея Мустафина из Барнаула – ВСК «Вега – Кристалл»: Виктория Балушкина, Александр Кузин, Зиедулло Ахмедов, Денис Титаренко, Хилола Нусратова, Владимир Мещеряков; воспитанники тренера Владимира Авилова из Тальменского отделения ВСК «Вега – Кристалл»: Матвей Новиков, Калабин Кирилл, Кварацхелия Данил, Вячеслав Холманский, Матвей Каминский. Ребята завоевали не по одной медали в различных номинациях.

Спортивные испытания под дружные крики болельщиков, тренеров и представителей команд завершились церемонией награждения. Председатель регионального отделения «Федерации корэш России» Сергей Мустафин, вице-президент регионального отделения Федерации самбо Сергей Трескин, от судейского корпуса – заслуженный работник физической культуры России Геннадий Мокшин вручили заслуженные медали, грамоты.

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)