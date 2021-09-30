Дни татарской культуры города Шадринска

25 сентября 2021 г. в Центре татарской культуры г. Курган состоялись Дни татарской культуры г. Шадринска, проводимого в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Татарскую культуру города Шадринска представил Центр татаро-башкирской национальной культуры “Дуслык”.

В программе мероприятия были выступление творческого коллектива Центра “Дуслык”, выставка татарских национальных блюд и декоративно-прикладного творчества.

Концерт прошёл в теплой дружеской обстановке, в зале царила атмосфера творчества, вдохновения и радости!

Ни одно выступление не осталось без внимания. Судя по аплодисментам, которыми зрители удостоили артистов, творческие номера никого не оставили равнодушными.

Зрители не остались без внимания. Для тех, кто пришёл с атрибутом национального костюма (тюбетейка, калфак, жилет, ичиги) провели розыгрыш.

Степных Дамира, директор ЦТБНК «Дуслык»

(г. Шадринск, Курганская область)