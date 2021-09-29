Татары Бельгии вновь собрались на Сабантуй

В минувшие выходные татары вновь собрались на свой колоритный Сабантуй. Аграрный календарь ограничивает сроки именно этого мероприятия с моментом завершения сева и появлением первых ростков яровых на полях. Прочными, по своей исторической назидательности, являются и записи 921 года о татарском Сабантуе в трудах багдадского исследователя Ибн Фадлана. Исключением века, наверное, будет нынешний Сабантуй, проведенный в Бельгии в минувшие выходные: европейским жителям буквально лишь недавно ВОЗ вернул право собираться на праздники. Впрочем, если базироваться на сельхозработах, то осенняя вспашка завершается, озимые культуры засеяны.

Организуя Сабантуй для соотечественников и коренных жителей страны, татарская община Бельгии прежде всего демонстрирует духовное богатство своей нации, умение сохранять и передавать красивые культурные традиции, показывает свою сплоченность и организованность. Для многих этот праздник становится экскурсом в молодость, поводом вновь окунуться в родную культуру, важным духовным событием, а для детворы – возможностью познакомиться с древними традициями, почувствовать себя батырами праздника. Все состязания на лужайке рассчитаны как на детей, так и на взрослое население, ибо народная мудрость Сабантуя как раз и заключается в умении не только выигрывать и демонстрировать силу и ловкость, но и в красивом проигрывании, и воспитываются эти качества уже с детства. Для того, чтобы человек при любых обстоятельствах жизни умел сохранять свое лицо, достоинство, был готов и к победам, и к поражениям, умел соизмерять свои желания со своими возможностями.

А вот концертная программа была расширена от народных песен до серьезной классики. Юная школьница Амалия зажигательно пела обожаемые “Кубәләгем”, “Ай, былбылым”, “Туган як” и затем профессионально перешла на немецкий вокал, нежным сопрано исполнила “Voi, che sapete”, арию из оперы “Свадьба Фигаро” Моцарта. Амалия – финалистка вокального конкурса детского радио России “Радиовидение 2021”, победительница детского музыкального конкурса в Германии “Jugend musiziert” в номинации “Классический вокал”, лауреат различных европейский музыкальных конкурсов. Классику хореографии дополнила бельгийская школьница Амели Шмитц. Можно сказать, впервые публика в Европе увидела в этот день партию Сююмбике из балета “Шурале” Фарита Яруллина. Амели разучивала этот фрагмент в Казани, на своей исторической родине. Mастер-классы по народным танцам провел Евгений Никитин, солист театра-студии “Сайдаш” столицы Казани. Символический титул Батыра Сабантуя и главный приз достался Александру Ренкину. Он собрал больше всех очков по результатам различных игр.

Лилия Валеева