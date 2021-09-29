Татары Бельгии вновь собрались на Сабантуй

Фольклорный праздник имеет особую объединительную силу для соотечественников Европы. Ежегодно, вот уже более десяти лет, “Татары Бельгии” стараются проводить свой этнический форум под названием Сабантуй на природе, украшая его элементами из древней сокровищницы духовного наследия предков. А это, традиционно, – песни и народные пляски, простор зеленой лужайки, национальные лакомства, спортивные состязания в шуточном формате и, наоборот, игры, выявляющие спортивную мощь, сноровку, ловкость.
В минувшие выходные татары вновь собрались на свой колоритный Сабантуй. Аграрный календарь ограничивает сроки именно этого мероприятия с моментом завершения сева и появлением первых ростков яровых на полях. Прочными, по своей исторической назидательности, являются и записи 921 года о татарском Сабантуе в трудах багдадского исследователя Ибн Фадлана. Исключением века, наверное, будет нынешний Сабантуй, проведенный в Бельгии в минувшие выходные: европейским жителям буквально лишь недавно ВОЗ вернул право собираться на праздники. Впрочем, если базироваться на сельхозработах, то осенняя вспашка завершается, озимые культуры засеяны.
Организуя Сабантуй для соотечественников и коренных жителей страны, татарская община Бельгии прежде всего демонстрирует духовное богатство своей нации, умение сохранять и передавать красивые культурные традиции, показывает свою сплоченность и организованность. Для многих этот праздник становится экскурсом в молодость, поводом вновь окунуться в родную культуру, важным духовным событием, а для детворы – возможностью познакомиться с древними традициями, почувствовать себя батырами праздника. Все состязания на лужайке рассчитаны как на детей, так и на взрослое население, ибо народная мудрость Сабантуя как раз и заключается в умении не только выигрывать и демонстрировать силу и ловкость, но и в красивом проигрывании, и воспитываются эти качества уже с детства. Для того, чтобы человек при любых обстоятельствах жизни умел сохранять свое лицо, достоинство, был готов и к победам, и к поражениям, умел соизмерять свои желания со своими возможностями.
А вот концертная программа была расширена от народных песен до серьезной классики. Юная школьница Амалия зажигательно пела обожаемые “Кубәләгем”, “Ай, былбылым”, “Туган як” и затем профессионально перешла на немецкий вокал, нежным сопрано исполнила “Voi, che sapete”, арию из оперы “Свадьба Фигаро” Моцарта. Амалия – финалистка вокального конкурса детского радио России “Радиовидение 2021”, победительница детского музыкального конкурса в Германии “Jugend musiziert” в номинации “Классический вокал”, лауреат различных европейский музыкальных конкурсов. Классику хореографии дополнила бельгийская школьница Амели Шмитц. Можно сказать, впервые публика в Европе увидела в этот день партию Сююмбике из балета “Шурале” Фарита Яруллина. Амели разучивала этот фрагмент в Казани, на своей исторической родине. Mастер-классы по народным танцам провел Евгений Никитин, солист театра-студии “Сайдаш” столицы Казани. Символический титул Батыра Сабантуя и главный приз достался Александру Ренкину. Он собрал больше всех очков по результатам различных игр.
Лилия Валеева