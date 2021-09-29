Ида-вирумаское татарское культурное общество представило выставку татарских национальных головных уборов и одежды

26 сентября в г. Йыхви (Эстония) прошел яркий, душевный праздник национальных меньшинств Loomepada (Национальный котел). На празднике были представлены национальная кухня каждого общества, игры и забавы не оставили равнодушными горожан, которые приходили на праздник.

Ида-вирумаское татарское культурное общество совместно Культурным обществом татар г.Нарвы тоже представили свою национальную кухню, игры, выставку татарских национальных головных уборов и одежды, номера в концертной программе.

Гульзалина Жехтунова