В Пестречинском районе началась подготовка к конференции, посвященной истории региона

28 сентября 2021 года начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, профессор А.А. Бурханов по приглашению Главы Пестречинского района Республики Татарстан И.М. Кашапова побывал в райцентре пгт. Пестрецы. В поездке принял участие также председатель Общества краеведов Высокогорского района Республики Татарстан, член Совета Общества татарских краеведов РТ, почетный работник Общего образования РФ Р.З. Салиев.

Гости посетили Пестречинский краеведческий музей, познакомились с экспозициями районного музея, при этом особое внимание уделили на ряд уникальных экспонатов, имеющих особую научную ценность. Состоялась беседа с начальником отдела культуры Исполкома Пестречинского района и коллективом районного музея по вопросам сотрудничества с Обществом татарских краеведов РТ и проведении научно-исследовательских работ в регионе. Кстати, бассейн реки Мёша, куда входит и Пестричинский район, в научном плане изучен очень слабо.

Затем в кабинете Главы района И.М. Кашапова состоялась рабочая встреча по подготовке к Всероссийской научно-практической конференции «Первые Пестречинские научно-краеведческие чтения», в рамках которой планируется обсуждение вопросов изучения природы и истории региона, жизни и деятельности уроженца села Чита, выдающегося татарского поэта, просветителя и религиозного деятеля Мауля Колыя (XVII–XVIII вв.).

К сожалению, уникальные объекты природы и памятники историко-культурного наследия Пестречинского района и части Заказанья в пределах басссейна реки Мёша пока изучены недостаточно. Плохо изучена история сел и деревень региона, мало мы знаем о жизни и деятельности выдающихся земляков, исключение лишь жизнь и судьба легендарного защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза П.М. Гаврилова.

К сожалению, жизненный путь и творческое наследие столь выдающегося соотечественника, выдающегося сына татарского народа Мауля Колыя до сих пор малоизучены. А память о нем требует увековечивания и широкого признания со стороны потомков этого выдающегося просветителя, поэта, философа и патриота своего народа. Его идеи, изложенные в его произведениях, до сих пор очень свежи и актуальны для нас. Большое значение Мауля Колый придает нравственному облику человека, который оценивается им с позиций ислама. Главные добродетели – уважение к родителям, забота о детях, милость к обездоленным и, конечно, труд как основа всякого благосостояния и процветания.

Эти идеи и мысли актуальны и в наше время не только для татарского сообщества, но и во всем мире. И претворение в жизнь этих мыслей и возрождение идей, трудов и имени выдающегося сына татарского народа Мауля Колыя особенно важно в связи с подготовкой и проведением в 2022 году 1100-летия официального принятия Ислама предками татар в Среднем Поволжье – в средневековой Волго-Камской Болгарии. В связи с этим Пестречинский район планирует проведение Всероссийской конференции «Первые Пестречинские научно-краеведческие чтения», целью которой является изучение объектов природы и историко-культурного наследия бассейна реки Мёша в пределах Пестречинского и сопредельных районов, исследование жизненного пути и творческого наследия земляка Мауля Колыя.

На конференцию будут приглашены ученые и краеведы, государственные, религиозные и общественные деятели, а также потомки Мауля Колыя.

В рабочей встрече, где обсуждались вопросы подготовки и проведения конференции приняли участие Глава Пестречинского муниципального района РТ И.М. Кашапов, заместитель Руководителя Исполкома по социальным вопросам Пестречинского района А.С. Шайхисламов, помощник заместителя Руководителя Исполкома по социальным вопросам А.И. Свергузина, начальник отдела культуры Исполкома А.Ф. Фазулзянов, заместитель директора краеведческого музея Р.Х. Казакова, пресс-секретарь Главы района Е.В. Никитина, а также председатель Совета Общества краеведов Высокогорского района Р.З. Салиев и начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, профессор А.А. Бурханов.

В ходе совещания были обсуждены предполагаемые сроки проведения форума, тематика и обсуждаемые вопросы, состав Оргкомитета и рабочей группы, предполагаемый состав участников, ожидаемые результаты, вопросы организации и финансирования, издание материалов конференции и др.

Принято решение провести в ноябре с.г. Круглый стол по вопросам подготовки Форума, проблемам развития краеведения и изучения истории сел и района. Также был поднят вопрос о создании районного отделения Общества татарских краеведов.

А.А. Бурханов от имени руководства Всемирного конгресса татар вручил книги и журналы по истории татар Главе Пестречинского района И.М. Кашапову, в фонды районной библиотеки и Краеведческого музея.

Начальник Комитета по работе с краеведами

Исполкома Всемирного конгресса татар,

профессор Альберт Бурханов