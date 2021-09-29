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В 2021 году при участии АПМ РФ отремонтировано 10 татарских мечетей

В 2021 году при участии АПМ РФ отремонтировано 10 татарских мечетей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 29.09.2021 0 3

В Татарстане, Марий-Эл, Чувашии и Пензенской области по предварительным итогам 2021 года при финансовом участии Благотворительного фонда Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ отремонтировано 10 татарских мечетей. Кроме того, мусульманские бизнесмены внесли вклад в строительство еще 4 мечетей и оказали материальную помощь 3 медресе. Всего на поддержку деятельности мечетей и медресе мусульманским благотворительным фондом за 9 месяцев 2021 года направлено 2 771 660 рублей.

Благодаря пожертвованиям неравнодушных бизнесменов, в сельских мечетях были отремонтированы крыши, укреплены стены, благоустроена прилегающая территория, установлены стеклопакеты и двери, проведен обогрев здания, закуплены мебель и литература. Приоритетным направлением благотворительной деятельности Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ является поддержка мусульманских образовательных проектов, мусульманских учебных заведений и преподавателей исламских дисциплин. Ежемесячно Благотворительный фонд АПМ РФ направляет на разные социально-значимые для уммы инициативы в общей сложности до 2 миллионов рублей.

dumrt.ru

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