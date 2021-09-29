В Казани открылась мемориальная доска в честь татарского поэта Фаниса Яруллина

29 сентября в Казани на здании №9 по улице Жуковского появилась мемориальная доска, установленная в честь народного поэта Татарстана, лауреата государственной премии им. Г.Тукая Фаниса Яруллина.

В торжественном открытии памятного символа приняли участие заместитель председателя Государственного Совета РТ, председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова.

Фанис Яруллин – татарский поэт, прозаик, драматург. Его дебютной книгой стал сборник стихов «Мин тормышны яратам» («Я влюблен в жизнь»). От стихов и рассказов Фанис Яруллин постепенно перешел к написанию больших поэм и повестей.

Особую известность он приобрел благодаря произведениям «Җилкәннәр җилдә сынала» («Упругие паруса»), «Кыйгак-кыйгак каз кычкыра» («Крик гуся»), «Чәчәкләр моңы» («Мелодия цветов») и другим произведениям.

tatarstan24.tv