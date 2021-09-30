Равиль Ахметшин принял участие в памятных мероприятиях в Касимове

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин принял участие в памятных мероприятиях, прошедших в городе Касимов Рязанской области.

Визит в город начался с посещения Татарского центра культуры и искусств, который открылся в декабре 2014 года.

Председатель Татарской автономии Рязанской области Ильдар Бикуев провел экскурсию по центру, рассказал о его деятельности и ближайших планах.

Равиль Калимуллович передал общественной организации памятные подарки – книги, словари, картину с видом Казани, а также вазу с гербом Татарстана для музея.

Центр носит имя заслуженного учителя РСФСР, ветерана ВОВ, краеведа Ахмеда Ишимбаева (1906-1998). Именно ему были посвящены памятные мероприятия, который посетил Равиль Ахметшин. С ним также приехали первый заместитель руководителя Татарского национального центра Московской области Феликс Жамалиев и солист Большого театра России, заслуженный артист Республики Татарстан Марат Гали.

Ахмед Муртазинович был почетным гражданином Касимова, истинным хранителем памяти об истории города и района, о событиях и людях. Его имя носит одна из улиц Касимова. Он много сделал для возрождения и сохранения татарских традиций. Труды А.И. Ишимбаева вошли в учебник «Касимов: город и человек», ставший учебным пособием дисциплины «История родного края».

Он окончил Рязанский педагогический колледж (ранее – училище) в 1929 году. 28 сентября к 115-летию со дня рождения краеведа на здании учебного заведения открыли памятную доску в память о нем.

Равиль Ахметшин поблагодарил руководство города и Татарскую автономию Рязанской области за сохранение памяти об этом талантливом человеке, внесшем огромный вклад в исследование истории и культуры касимовского края. Подчеркнул важность продолжения его деятельности молодым поколением.

В церемонии открытия приняли участие и.о. главы администрации города Касимов Светлана Андреева, глава муниципального образования – городской округ город Касимов, директор Касимовского филиала Рязанского педагогического колледжа Галина Абрамова, заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, председатель Татарской автономии Рязанской области Ильдар Бикуев, солист Большого театра России, заслуженный артист Татарстана Марат Гали, учащиеся колледжа, общественность.

Мемориальные доски на здании Центра татарской культуры и колледжа установлены в рамках проекта местной татарской национально – культурной автономии «Татарин. Патриот. Учитель. Краевед», посвященного юбилейной дате краеведа. Его удалось реализовать благодаря субсидии министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Равиль Калимуллович вручил Светлане Андреевой памятную медаль к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Сказал слова признательности за помощь и поддержку общественных объединений в вопросах сохранения национальных языков и культуры, исторического наследия, в том числе татарского народа.

После торжественного мероприятия в Центре культурного развития Касимова прошла краеведческая конференция «Гражданин. Учитель. Краевед», посвященная Ахмеду Ишимбаеву. Участники познакомились с интересными фактами его биографии, узнали о вкладе краеведа в исследование истории культуры касимовского края.

Историк Марат Сафаров рассказал о Раузе Ахмедовне Кастровой (1911-2012), уроженке Касимова, ушедшей из жизни в 101 год. В сентябре исполнилось 110 лет со дня ее рождения. Она родилась в зажиточной купеческой семье, прожила в городе десять лет – затем они переехали в Москву. Здание, в котором сейчас располагается татарский центр, когда-то принадлежало им. Оно расположено около их родового большого двухэтажного дома. В нем размещалось медресе, которое содержалось родными Раузы Кастровой. Ее дед Салих Ерзин – основатель Московской соборной мечети. Раузе Ахмедовне довелось близко знать многих видных представителей татарской культуры – Мусу Джалиля и Ахмеда Ерикея, композиторов Салиха Сайдашева, Назиба Жиганова, Сару Садыкову.

В рамках круглого стола открылась фотовыставка работ Рината Абянова из экспозиции проекта «Тени Касимовского ханства».

В завершении встречи Равиль Калимуллович вручил активным деятелям татарской общины Касимова памятные медали, изготовленные по заказу Полпредства Татарстана к 135-летию со дня рождения Г.Тукая.

В рамках поездки Равилю Ахметшину и других гостям из Москвы провели экскурсию по татарской слободе. Они посетили Ханскую площадь – Ханскую мечеть, архитектурный памятник XVI века – текие (усыпальница) Шах-Али хана.

В наступающем году, в год 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, в Касимове откроется памятник царице Сююмбике. Проект реализуется Духовным управлением мусульман России, автономией Рязанской области при личном участии и поддержке Муфтия Равиля Гайнутдина.

Есть исторические сведения, что правительница Казанского ханства царица Сююмбике провела свои последние дни в Касимове, где и похоронена.

Памятник установят в реконструированном сквере, названном в честь казанской царицы. Он расположен на берегу Оки рядом с Ханской мечетью и усыпальницей Шах-Али хана. Автор монумента – заслуженный художник России Вениамин Сидоренко.

Город Касимов – один из старейших в России. Это город двух культур, двух религий, двух историй – русской и татарской. Город более 200 лет был столицей удельного татарского ханства. Когда его упразднили, в Касимове возникла Татарская слобода, где поселились выходцы из Казани, Астрахани, Крыма, Сибири.

Центром слободы на протяжении столетий была Ханская площадь.

В последнее время повысился интерес со стороны историков, археологов, публицистов к прошлому города. Туристы приезжают с целью прикоснуться к истории, увидеть, как в центре России переплелись судьбы русских и татар, живущих дружно вместе.

Часто в Касимов приезжают отдельными группами татары. Равиль Ахметшин и Ильдар Бикуев обсудили возможные туристические маршруты в город из других российских регионов. Равиль Калимуллович отметил, что памятник царице Сююмбике, несомненно, привлечет большое количество туристов.

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