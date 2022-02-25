Дни татарской культуры открылись в Центральной районной библиотеке им. М.В. Ломоносова

В Центральной районной библиотеке им. М.В. Ломоносова состоялось открытие Дней татарской культуры. Это значимое культурное событие для представителей татарского народа и жителей г. Санкт-Петербурга.

По традиции, гостей встречали национальным татарским лакомством «чак-чак». С приветственным словом перед гостями выступил Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

Ренат Валиуллин отметил о значимости мероприятия в современных условиях, что татары вместе с другими народами живут в мире и согласии, внося свой вклад в развитие нашей страны. Поблагодарил за внимание и интерес к культуре Республики Татарстан, за хорошую организацию праздника и подарил книги Татарского книжного издательства в дар в библиотеку.

Также перед участниками мероприятия выступили: заместитель руководителя ЦБС Василеостровского района Ирина Кильпякова; заведующая Центральной районной библиотеки им. М.В. Ломоносова Илсия Садриева; председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак калфак-Нева» Фирая Рашитова.

В рамках мероприятия, открыли выставку «Восторг прозрения» петербургских татарских художников Рашида Муратова и Эльмиры Мустафиной. Гости также смогли посмотреть экспозицию татарских национальных костюмов и женского рукоделия “Обычаи и традиции татарского народа в изделиях декоративно-прикладного искусства», известные книги татарских писателей, поэтов, и книги и альбомы о татарской культуре. Экспозиция была оформлена и полностью подготовлена активистами «Ак калфак-Нева».

По программе праздника, в читальном зале для приглашенных гостей состоялась встреча с петербургским журналистом, известным писателем, жителем блокадного Ленинграда, автором книг по истории татарского народа Рахимом Теляшовым.

Писатель рассказал об истории петербургских татар, их активном участии в судьбе страны и громадном вкладе в оборону города-героя Ленинграда от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Также он отметил о современным периоде развития петербургского татарского общественного движения, видных представителях татарского народа, внесших заметный вклад в экономику, науку, культуру Северной столицы. В завершение своей встречи писатель подарил свои книги в фонд библиотеки.

На празднике звучали песни на татарском языке в исполнении фольклорного ансамбля “Шатлык. У гостей библиотеки была уникальная возможность не только посмотреть, но и попробовать национальное татарское угощение «Чак-чак». С интересом зрители изучали новые печатные издания выставки «Татарский мир» и «Татарская национальная кухня», где были также представлены лучшие книги из фондов библиотеки, раскрывающие вопросы об истории, наследии, традициях и культуре татарского народа.

С большим удовольствием гости фотографировались на выставке декоративно-прикладного творчества татарского народа. После торжества люди ещё долго не расходились, делились впечатлениями и воспоминаниями. Праздник получился тёплым, ярким и интересным.

Также, 27 февраля в библиотеке состоятся Дни татарской культуры с насыщенной культурной программой, а выставка картин, книг и экспозиция татарских национальных костюмов и женского рукоделия будет работать до конца марта.

tatspb.tatarstan.ru