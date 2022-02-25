В Казани молодые мусульманские знатоки состязались в интеллектуальной схватке «MuslimQuiz»

В 23-й день месяца раджаб (24 февраля), в ДУМ РТ прошла пятая – предпоследняя интеллектуальная игра для мусульманской молодёжи «MuslimQuiz».

В пятой схватке приняли участие 21 команда, а также болельщики, гости и жюри. Примечательно, что во встрече участвовали не только казанцы: специально на «MuslimQuiz» некоторые игроки приехали из Зеленодольска. Игра была проведена с учетом антиковидных мер.

Игра состояла из 6 раундов в формате двухчасового «мозгового штурма. В ходе каждого раунда командам раздавались специальные бланки и по истечении установленного времени они передавались членам жюри для проверки. Игрокам не разрешалось пользоваться телефонами. Стоит отметить, что после каждого раунда ведущие объявляли правильные ответы на вопросы, что побуждало участников более вдумчиво и старательно отвечать на вопросы. В основном они касались истории ислама, требовали логических решений и находчивости. Участники игры – более 100 человек искали ответы на загадки, узнавали по картинкам известных личностей и т. д. Для каждого раунда были определены свои условия: чем сложнее вопросы, тем больше времени и баллов отводилось на придумывание ответов. Каждый раунд состоял из 6 вопросов.

Всего в сезоне 2021-2022 года «MuslimQuiz» пройдет 6 встреч. Шестая игра – финал запланирован на 24 марта 2022 года. По его итогам команда, набравшая наибольшее количество баллов, станет известна преддверии месяца Рамазан и получит ценный приз. А перед Рамазаном 31 марта 2022 года организаторы решили провести еще одну игру вне сезона, которая будет посвящена самому главному месяцу в году.

19-20 мая 2022 в рамках программы «Казансаммита» в МВЦ «КазанЭкспо» пройдут еще 2 игры для гостей международного форума.

dumrt.ru