Дни татарской культуры в Тюменской области

Гала-концерты в этом году прошли 23 марта в с.Аслана Ялуторовского района (для участников из г. Ялуторовска, Ялуторовского, Аромашевского, Исетского, Заводоуковского районов).

30 марта пройдут гала-концерты в Центре сибирскотатарской культуры г. Тобольск (г.Тобольск, Тобольский, Вагайский, Ярковский район).

6 апреля в Центре татарской культуры Тюмени (г.Тюмень, Тюменский район).

В программе выступление победителей областных конкурсов, а также торжественное награждение.

Лучшие из лучших, т.е. победители областных конкурсов, также примут участие в съемках телеверсии праздничного концерта по случаю Дней татарской культуры в Тюменской области на телеканале «Тюменское время».

yanarish72.ru