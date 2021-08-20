«Дни татарской молодежи» вновь собирают молодежь!

С 14 по 18 сентября 2021 г. Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Федеральная национально-культурная автономия татар, Молодежный центр «Идель» проводят ХXХI Дни татарской молодежи (ДТМ). Место проведения смены – Молодежный центр «Волга» (поселок Боровое Матюшино, 30 км. от Казани).

Цель ДТМ – культурно-национальная консолидация татарской молодежи, проживающей в различных регионах Российской Федерации, странах дальнего и ближнего зарубежья, расширение деловых и культурных связей, информационный обмен в области молодежной политики, науки, культуры и образования, решение проблем, которые стоят перед татарскими молодежными организациями в регионах.

В программе ДТМ – работа по объединениям, встречи с представителями татарской интеллигенции, разнообразная культурная программа, мастер-классы. Стало хорошей традицией представлять свои программы, делиться опытом с единомышленниками в рамках ДТМ, определение лучшей общественной организации, активистов и т.д. Отбор участников в возрасте от 18 до 35 лет.

Условия участия: желающим принять участие в мероприятии необходимо до 31 августа 2021 года заполнить заявку по ссылке: https://forms.gle/mWf8Y8GHiwVG3fBo7.

Подробности вы можете найти в соцсетях в прикреплённых документах или же в соцсетях МЦ «Идель»:

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