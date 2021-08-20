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Данис Шакиров принял участие в открытии памятника участнику Великой Отечественной войны Гази Загитову

Данис Шакиров принял участие в открытии памятника участнику Великой Отечественной войны Гази Загитову

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.08.2021 0 9

Сегодня делегация Татарстана во главе с руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данисом Шакировым приняли участие в мероприятиях,  посвященных 100-летию со дня рождения участника ВОВ Гази Загитова. На торжественных мероприятиях присутствовал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В селе Мишкино состоялось торжественное открытие памятника Гази Загитову и памятников героям Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе “Пять героев”.

Гости мероприятия возложили цветы к новым монументам и к “Вечному огню”. Также в открытии памятника принял участие родственник Гази Загитова – Рамиль Загитов.

Гази Загитов одним из первых водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Награжден государственными наградами: медалью «За военные заслуги», орденом «Красной Звезды», медалью «За отвагу», был представлен к Ордену Славы III степени. В начале мая 1945 года, по решению военного командования, был награжден Орденом Славы II степени.

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