Данис Шакиров принял участие в открытии памятника участнику Великой Отечественной войны Гази Загитову

Сегодня делегация Татарстана во главе с руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данисом Шакировым приняли участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения участника ВОВ Гази Загитова. На торжественных мероприятиях присутствовал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В селе Мишкино состоялось торжественное открытие памятника Гази Загитову и памятников героям Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе “Пять героев”.

Гости мероприятия возложили цветы к новым монументам и к “Вечному огню”. Также в открытии памятника принял участие родственник Гази Загитова – Рамиль Загитов.

Гази Загитов одним из первых водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Награжден государственными наградами: медалью «За военные заслуги», орденом «Красной Звезды», медалью «За отвагу», был представлен к Ордену Славы III степени. В начале мая 1945 года, по решению военного командования, был награжден Орденом Славы II степени.