Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар ознакомился с Марийским историко-культурном центром

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с рабочим визитом в Республике Башкортостан. Здесь он принял участие в торжественном открытии памятника Гази Загитову и Памятников героям Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе “Пять героев” в селе Мишкино.

В мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения участника ВОВ Гази Загитова, принимает участие Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Гости ознакомились с экспозицией, посвященной боевой славе в Марийском историко-культурном центре. Данный центр – филиал Государственного бюджетного учрежедния “Дом дружбы народов Республики Башкорстостан”. Здесь прошел торжественный концерт, также состоялся просмотр фильма “Знаменосец Победы. Счастливая тайна Гази Загитова”.