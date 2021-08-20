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Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар ознакомился с Марийским историко-культурном центром

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар ознакомился с Марийским историко-культурном центром

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.08.2021 0 4

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с рабочим визитом в Республике Башкортостан. Здесь он принял участие в торжественном открытии памятника Гази Загитову и Памятников героям Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе “Пять героев” в селе Мишкино.

В мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения участника ВОВ Гази Загитова, принимает участие Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Гости ознакомились с экспозицией, посвященной боевой славе в Марийском историко-культурном центре. Данный центр – филиал Государственного бюджетного учрежедния “Дом дружбы народов Республики Башкорстостан”. Здесь прошел торжественный концерт, также состоялся просмотр фильма “Знаменосец Победы. Счастливая тайна Гази Загитова”.

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