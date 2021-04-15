До окончания приема заявок на конкурс на лучшие идеи бренда 1100-летия принятия ислама осталось две недели!

До окончания приема заявок на всероссийский конкурс идей бренда 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией осталось чуть больше двух недель. В конкурсе от ДУМ РТ могут принять участие все желающие.

Цель конкурса – отобрать и использовать в качестве символики лучшие идеи бренда 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которые отражают основные цели, задачи и содержание предстоящих юбилейных мероприятий. Под идеей бренда подразумевается ее концепция, графическое изображение (логотип) и словесное обозначение бренда (слоган). По задумке организаторов конкурса, идея бренда должна отражать, что Россия с богатой и древней историей развития Ислама на своей территории является частью мусульманского мира.

Заявки и творческие работы принимаются с 1 марта по 30 апреля. Отправить их можно на электронный адрес: [email protected] Итоги конкурса будут подведены до 30 мая 2021 года. Всего организаторы определят трех победителей. По условиям конкурса, каждый из них получит денежный приз в размере 100 000 рублей.

Критериями отбора конкурсных работ станут: глубина раскрытия темы; творческий подход; выразительность идеи и художественного решения; соответствие тематике Конкурса; отражение содержания юбилейных мероприятий; оригинальность и уникальность идеи и художественного решения; мастерство; содержание эскиза; техническое исполнение.

Подробные условия конкурса – в Положении. По вопросам участия можно звонить по телефону: (843) 237-59-39. Результаты Конкурса публикуются на сайте ДУМ РТ dumrt.ru.

dumrt.ru