Челнинцев ждет насыщенная программа на фестивале «Мин татарча сөйләшәм»

Горожане смогут насладиться финалом проекта «Камал театры атнасы», лекторием в коворкинге, концертом казанского инди-лейбла YummyMusic, интерактивной выставкой, дизайн-маркетом, а также побывать в детской мастерской и на уличных экскурсиях.

Фестиваль «Мин татарча сөйләшәм» состоится в Татарском драмтеатре имени Аяза Гилязева Набережных Челнов 17 апреля. Это республиканская акция, которую много лет проводят в Казани, а в этом году ее организуют и в автограде.

– Тема фестиваля – это поиск связи между татарской деревней и городом. И весь фестиваль мы вместе с посетителями будем искать ответ на данный вопрос, – поделилась организатор акции в Челнах Гузеля Ахметгараева.

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 20:00. Участников ждут финал проекта «Камал театры атнасы», лекторий в коворкинге, концерт новой татарской музыки от казанского инди-лейбла YummyMusic, интерактивная Data Art выставка, дизайн-маркет от культурной платформы «Метро», детская мастерская и уличные экскурсии. Вход бесплатный. Желающим надо лишь пройти предварительную регистрацию на сайте.

kazanfirst.ru