tatruen
Главная / Новости / Челнинцев ждет насыщенная программа на фестивале «Мин татарча сөйләшәм»
Челнинцев ждет насыщенная программа на фестивале «Мин татарча сөйләшәм»

Челнинцев ждет насыщенная программа на фестивале «Мин татарча сөйләшәм»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 16.04.2021 0 3

Горожане смогут насладиться финалом проекта «Камал театры атнасы», лекторием в коворкинге, концертом казанского инди-лейбла YummyMusic, интерактивной выставкой, дизайн-маркетом, а также побывать в детской мастерской и на уличных экскурсиях.

Фестиваль «Мин татарча сөйләшәм» состоится в Татарском драмтеатре имени Аяза Гилязева Набережных Челнов 17 апреля. Это республиканская акция, которую много лет проводят в Казани, а в этом году ее организуют и в автограде.

– Тема фестиваля – это поиск связи между татарской деревней и городом. И весь фестиваль мы вместе с посетителями будем искать ответ на данный вопрос, – поделилась организатор акции в Челнах Гузеля Ахметгараева.

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 20:00. Участников ждут финал проекта «Камал театры атнасы», лекторий в коворкинге, концерт новой татарской музыки от казанского инди-лейбла YummyMusic, интерактивная Data Art выставка, дизайн-маркет от культурной платформы «Метро», детская мастерская и уличные экскурсии. Вход бесплатный. Желающим надо лишь пройти предварительную регистрацию на сайте.

kazanfirst.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.