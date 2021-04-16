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В Калуге состоялась тематическая встреча, посвящённая 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая

В Калуге состоялась тематическая встреча, посвящённая 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 16.04.2021 0

14 апреля 2021 года в областной научной библиотеке состоялась тематическая встреча «У книжной полки», которая была посвящена 135-летию со дня рождения родоначальника татарского литературного языка Габдуллы Тукая.

Мероприятие подготовили и провели сотрудники универсального читального зала совместно с представителями региональной Татарской национально-культурной автономии г. Калуги.

В ходе встречи особое внимание было уделено жизненному и творческому пути поэта, его роли в культурной жизни родного народа, а также были прочитаны его стихи на татарском и на русском языках.

Специалисты универсального читального зала провели информационный обзор тематической выставки «Габдулла Тукай. Жизнь. Творчество. Наследие», которая в настоящее время демонстрируется на 3-м этаже библиотеки, рассказали о наиболее интересных изданиях, представленных на ней.

Напомним, со 2 по 30 апреля в научной библиотеке им. Белинского работает книжная экспозиция «Габдулла Тукай. Жизнь. Творчество. Наследие», которая раскрывает основные этапы жизни и творчества великого татарского поэта.

belinkaluga.ru

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