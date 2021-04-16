В Казани подвели итоги всероссийского конкурса рисунков «По следам истории»

В Галерее Современного искусства ГМИИ РТ прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Тарих эзләреннән» – «По следам истории» и открытие выставки. Участниками конкурса стали дети из 32 районов республики и 12 регионов Российской Федерации, принимающие активное участие в национальной жизни региона, занимающиеся творчеством при региональных и местных национально-культурных автономиях и татарских общественных центрах. Всего на конкурс поступила 421 работа.

Работы оценивало компетентное жюри: председатель правления Союза художников РТ, обладатель Золотой медали Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство» – Альберт Шиабиев, заслуженный деятель искусств РТ, Народный художник РТ, Почетный академик российской академии гуманитарных наук, первый заместитель председателя Союза художников РТ, лауреат премии им. Ш.Бикчурина – Мударис Мингазов, член Союза художников РТ – Рафик Сафиуллин.

По итогам конкурса победители получили памятные подарки и дипломы. А лучшие 30 работ представлены на выставке в Галерее Современного искусства с 15 по 30 апреля 2021 года.

Организатором мероприятия выступает Молодежный центр «Идел» при поддержке Минмолодежи РТ и Федеральной национально-культурной автономии татар.