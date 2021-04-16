Татароязычные и иностранные студенты изучают творчество Тукая

Республиканский молодежный научно-творческий конкурс “Если хочешь затронуть душу народа…”, посвященный 135-летию Г.Тукая, собрал около 200 участников. В этом году он проходит в шестой раз на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

В конкурсе приняли участие студенты из 8 вузов и 18 ссузов республики. Это представители Атнинского, Арского, Апастовского, Буинского, Лаишевского, Кукморского, Бугульминского районов, Казани и Набережных Челнов.

От имени Министерства образования и науки РТ с приветственным словом выступила заместитетль министра Минзалия Закирова: “Желаю, чтобы сегодняшнее мероприятие прошло атмосферно. Пусть каждый из вас продолжит изучение творчества Габдуллы Тукая. В будущем, я надеюсь, многие из вас станут преподавателями и будут верно служить своему народу”.

В рамках конкурса, который состоял из пяти номинаций, татароязычные и иноязычные студенты читали стихи Г.Тукая, представили стихи собственного сочинения, посвященные творчеству поэта, рассказали о научно-творческих исследованиях.

К примеру, Ильмира Нургалиева (КФУ) и Рамзиля Гильманова (ПГУФКСиТ), которые приняли участие в номинации “Мы – народ с Тукаем”, обе из Актанышского района и обе прочитали стихотворение Г.Тукая “Милли моңнар”. Девушки считают, что, будучи представителями татарского народа, они должны сохранять родной язык и знать творчество великого поэта.

Иностранные студенты КГМУ Випин Мишра (Индия) и Ашри Нардин (Египед) прочитали стихи поэта на татарском языке.

“Я узнал о таком поэте, как Габдулла Тукай, когда приехал в Россию. Мне очень нравится его творчество. Поэтому решил принять участие в конкурсе”, – рассказал Випин.

По словам Ашри, татарский язык близок к арабскому, поэтому ей не сложно выговаривать звуки. Это оказалось правдой! Она легко рассказала стихотворение “Ребенок и мотылек”.

В номинации научно-творческие исследования были просмотрены 10 работ. Как отмечают члены жюри, студенты смогли найти интересные темы, связанные с творчеством и биографией Г.Тукая.

После завершения работы номинаций, состоялось награждение участников.

Диляра Батршина