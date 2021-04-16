В Тетюшском районе прошел концерт в рамках районного фестиваля национальных культур «Мы живем семьей единой!»

В фойе была организована выставка «Уголок родимый – всей душой любимый». Здесь же про­шли мастер-классы ­народного творчест­ва, желающие смогли окунуться в старину и покрутить жернов, чтобы получилась мука, изготовить четки. Удивили своими разнообразными изделиями национальной кухни мастерицы ­кулинарного искусства.

С приветственным словом вы­ступил заместитель главы ­нашего района Евгений Курков: «Россия, Татарстан, наш район – многонациональные. Такие мероприятия, как сегодняшнее, сплачивают сельчан. С лучшими номерами наши артисты выступят в РДК на районном гала-концерте, который пройдет в ноябре».

Концертную программу организаторы выстроили на основе татарского национального праздника «Боз озату» – «Проводы льда». По старой традиции праздник весны для многих связан с ледоходом. Раньше смотреть его на берег реки выходили все жители – от стариков до детей. Люди шли нарядно одетые, с гармонями. На плывущих льдинах раскладывали и зажигали солому. В синих весенних сумерках далеко были видны эти плывущие факелы, а вслед им неслись песни. В оформлении сцены мы увидели импровизированную реку Тоша, невдалеке расположились села Кляшево и Тоншерма, на полу «плыли» льдины, на них «пылал» огонь.

И пошло празднество, на которое собрались сельчане, веселье стало всеобщим, к нему стали причастны и многочисленные зрители. Главной темой народных гуляний стало признание в любви к родному краю, где дружно проживают люди разных национальностей. На татарском и чувашском языках звучали песни в исполнении вокально-хорео­графической группы «Семерт», ­вокальной группы «Келеш егетлэре», Фаниса Зиганшина, Натальи Кузнецовой, Анжелы Никитиной и Виталия Ванямова, Тагира Абдуллина, Ирины Ванямовой, Гульчачак Галимовой. Авторскую песню о родном селе исполнил Марс Шамеев, а Максим Ванямов акапельно признался в любви ­своей бабушке.

Радовали зрителей и танцевальные ансамбли «Семерт», «Шома бас», детский коллектив «Подснежник», лихо отплясывали татарский танец Гульшат Биктимирова и Валентин Салмин, народные наигрыши дружно исполнил ансамбль гармонистов. Завершающим аккордом праздника стала песня «Без булдырабыз», прозвучавшая на ­разных языках.

Смолкли звуки музыки, сельчане разошлись по домам, но каждый унес с собой с концерта частичку всеобщего тепла и приятной атмосферы добра и ­сердечного гостеприимства.

tetyushy.ru