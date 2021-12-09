Добро и трудолюбие Фариды Халитовой

Халитова Фарида Габсадыковна родилась 1920 г. в селе Башкуль Бескарагайского района Павлодарской области в семье крестьянина-бедняка. Родители девочки умерли во время эпидемии в 1921 году, когда ей не было и полугода. Заботу о четырех сестрах взяла на себя самая старшая сестра, которая была вынуждена долгий период работать у кулака.

В период коллективизации семья в числе первых вступила в колхоз. С 1928 по 1932 год Фарида училась в Башкульской начальной школе. После окончания начальной школы в течение 3 лет не было возможности продолжать учебу из-за нехватки средств, и ей приходилось наравне со взрослыми работать в колхозе. В 1935 году Фарида поступила в Семиярскую казахскую среднюю школу, после окончания которой сдала экзамен в казахское педагогическое училище города Семипалатинск.

В 1940 году после успешного окончания училища Фарида уже студентка Семипалатинского казахского учительского института, куда была принята без вступительных экзаменов. За время учебы в институте ей была присуждена стипендия имени Абая. В этот период проявились отличные организаторские способности Фариды Габсадыковны, и по окончании института решением бюро Семипалатинского обкома комсомола она была назначена помощником начальника политотдела по комсомолу Казправдинской машинно-тракторной станции. Через 6 месяцев работы ее выдвинули на должность заместителя директора по политической части этой же МТС, затем – на должность секретаря Семипалатинского обкома комсомола по кадрам.

В марте 1944 года на 8-м Пленуме Семипалатинского обкома комсомола Фариду Габсадыковну избрали первым секретарем Семипалатинского обкома ЛКСМК. В это трудное для всего народа время ей, молодой девушке, на своем ответственном посту приходилось решать важные вопросы укрепления тыла, помощи фронту, размещения эвакуированных, лечения раненых бойцов. За личный вклад в дело борьбы с немецко-фашистскими оккупантами она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1945 г. Фарида Габдысадыковна выходит замуж за казаха, вдовца Мусина Толеужана Мусиновича, с которым она тридцать лет в любви и согласии прожила до самой кончины. Толеужан Мусинович был заслуженным зоотехником Казахской ССР, работал научным сотрудником в Целиноградском сельскохозяйственном институте. После смерти любимой супруги он выпустил небольшой буклет под названием «Гармония созвучных сердец». Хочу донести до читателей выдержку из этого буклета, которые тронули мое сердце: «Чувство долга перед Фаридой, память о совместно прожитой нами, как одно мгновение, счастливой жизни заставили меня написать эти строки. У нас не было ни единой вспышки, размолвки, не было подозрительности, ни малейшего изъяна во взаимоотношениях, жили как одна душа. Доверчивость, уважение и взаимопонимание – вот чем скреплялся наш союз. Фарида со своим щедрым сердцем навсегда осталась в благодарной памяти всех тех, кто знал ее. Чем дальше отходит от меня во времени год кончины Фариды Габсадыковны Халитовой, тем ярче запечатлевается светлый образ её в моей памяти. Пусть этот буклет станет памятью о ней и для вас пусть сохранит в ваших сердцах образ человека большой красоты».

Судьба так сложилось, что в совместном браке, к сожалению, не было детей. Любовь, доверие и душевная близость царили в этом супружеском союзе. Замечу, что в их семье жила до самой кончины мать первой жены Толеужана. Беспримерное уважение к родне мужа, почитание пожилых родителей вызывает восхищение этой татарской женщиной.

В истории примерных, гармоничных межнациональных браков, как семье Мусиных, есть достаточно примеров, когда казахские парни берут в жены татарских девушек и наоборот. Эта традиция сохраняется и в наши дни. Молодым очень легко адаптироваться в таких совместных отношениях, поскольку наши родственные и близкие друг другу народы имеют схожий менталитет, и многие наши обычаи, традиции совпадают.

В 1949 году на 4-й Семипалатинской областной конференции Фарида Халитова была выдвинута на должность секретаря Семипалатинского обкома КП Казахстана. В 1950 году, окончив Высшую партийную школу, она работала заведующей отделом по работе среди женщин при обкоме партии. По ее инициативе в Семипалатинской области был проведен съезд женщин, где обсуждался вопрос о состоянии работы с детьми, работы детских садов и школ, учебных заведений и ВУЗов. Повсеместно стали создаваться отделы по работе среди женщин, создавались женские движения, которые оказывали содействие в решении вопросов воспитания детей, трудоустройства женщин, улучшения условий их труда на производстве и многом другом.

На другом участке работы, в должности заведующей отделом пропаганды и агитации, Фарида Габсадыковна внесла огромный вклад в развитие культурной жизни Семипалатинска. Проводилась большая культурно-массовая работа в школах и учебных заведениях: открывались народные театры, систематически проводились смотры художественной самодеятельности. Постоянную заботу и внимание она уделяла людям искусства, поддерживала коллективы театров города. В летнее время в театры города приглашались труппы артистов из театров Алма-Аты, Павлодара, Новосибирска и других городов. С непосредственным участием Ф.Г. Халитовой начал создаваться музей Абая. Она лично выезжала в Абайский район для поиска и сбора экспонатов. Члены лекторских групп при музеях Абая и краеведческом, читали лекции о творчестве Абая и истории культуры, науки, искусства. Под ее непосредственным руководством были проведены в г. Семипалатинск 100-летний юбилей Абая, 60-летний юбилей М.О. Ауэзова в городе и на его родине.

Улучшился и внешний облик города. Созданная инициативная группа во главе с Фаридой Габсадыковной разработала план мероприятий по возрождению летнего парка имени Ленина, началось строительство летнего театра «Космос».

В мае 1961 года решением Пленума Целиноградского обкома КП Казахстана Фарида Габсадыковна была избрана секретарем Целиноградского обкома компартии, где проработала до 1975 года.

Огромны её личные заслуги не только в освоении целинных земель, но и в подъёме культуры, просвещения, народного образования, медицины Целиноградской области. Её часто можно было встретить на самых отдаленных целинных полях, на открытии школ, семинарах пропагандистов. С её именем связаны выросшие в степи современные клубы, дворцы культуры, школы и библиотеки, многие важнейшие социальные преобразования в жизни целинных сел, городов и рабочих поселков.

Из воспоминаний журналиста Токтарбая Казбалинова: «…Когда Халитова отдыхала и спала, нынче никто не помнит, где попуткой, где пешком добиралась во все точки области, вдохновляя людей на труд. Где было трудно, там часто появлялась Фарида Габсадыковна, чтобы облегчить участь других. Её призванием был ежеминутный труд. Она порой работала без отдыха по 16-17 часов в сутки ради дела, и для нее это было привычно. Фарида Габсадыковна была человеком слова и дела».

Фарида Халитова обладала огромными человеческими качествами. Отрывок из книги А.Нуршаихова «Автопортрет»: «…Фарида с молодых лет в трудные годы возглавляла комсомольскую, затем партийную работу. В такой огромной и сложной области, как Целиноградская, не так-то легко работать, развивать деятельность средств массовой информации и проводить массово-политическую работу среди населения. Для этого необходимо владеть большими знаниями, деловитостью и опытом, умением осознавать и понимать настроение масс, в том числе каждого человека. Ей присущи скромность, человечность, доброта, готовность всегда оказать помощь и поддерживать тех, кто в этом нуждается. Эти качества позволили ей быть самой достойной, уважаемой среди людей. Такой она оставалась до конца жизни».

Халитова Фарида Габсадыковна (20.12.1920-10.07.1976) – комсомольский и партийный работник, заместитель директора по политчасти МТС (1942), секретарь Семипалатинского обкома ЛКСМ по кадрам (1943), первый секретарь Семипалатинского обкома ЛКСМ (1944), зав. отделом по работе среди женщин Семипалатинского областного комитета КП Казахстана, секретарь Семипалатинского обкома партии (1949), зав. отделом пропаганды и агитации Семипалатинского обкома партии (1953), секретарь Целиноградского обкома партии (1961).

Документы творческой деятельности Ф.Г. Халитовой: книга “Актуальные вопросы атеистического воспитания” (1976), статьи “Ровесница мая, гордость моя” (1964), “Пропагандист — активный боец” (1965), “Партия уйымы жане саяси оку” (1966), “Целина сегодня” (1973), “Побуждать к действию” (1974).

За большие заслуги перед родиной, за вклад в духовно-культурную жизнь Семипалатинской и Целиноградской областей Ф.Г. Халитова награждена тремя орденами Трудового Красного Знамени, четырьмя орденами Знак Почёта.

Документальная память о ней хранится в архивных документах Фонда первого секретаря Семипалатинского обкома КП Казахстана: «Фарида Габсадыковна Халитова, личные документы которой с 1981 года находятся на государственном хранении в Центре документации новейшей истории».

Жители Восточно-Казахстанской и Акмолинской областей чтят светлую память Ф.Г.Халитовой, в г. Семей установлена мемориальная доска на доме, где она жила. Там же в Педагогическом колледже имени Ауэзова в 2017 г. оборудован кабинет, который назван именами супругов Халитовой Ф.Г. и Мусина Т.М.

Мне стало известно, памятник был воздвигнут совместным постановлением бюро обкома партии и облисполкома г. Целиноград (Нур-Султан) как дань глубокого уважения и знак признания заслуг Ф. Халитовой. На трёхступенчатом беломраморном постаменте установлена двухметровая стела из темно-красного гранита, на которой помещен отлитый из бронзы барельеф Фариды. Взгляд её на барельефе устремлен в голубое небо бескрайной степи Казахстана.

Фарида Габсадыковна прожила короткую, но очень яркую жизнь. Все свои силы и способности, организаторский талант, энергию и богатство жизненного опыта она отдала для процветания нашей родины

Эта история говорит о многом. Еще до независимости Республики Казахстан, 30-летие которой мы отмечаем в этом году, в преуспевание и развитие нашей прекрасной Родины большой вклад внесли достойные сыновья и дочери казахстанского народа.

Мы и грядущее поколение, должны достойно нести память об этих людях, восхищаться их силой духа и мужеством, благодаря которым мы живем в мирном демократическом государстве.

Председатель Совета татарских и башкирских женщин

РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир»

Яннат Низамутдинова