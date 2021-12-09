12 декабря этно-фолк группа «AkbuzAt» даст концерт в Татарском культурном центре Москвы

Этно-фолк группа «AkbuzAt» начала свой творческий путь в октябре 2017-го года. Художественный руководитель коллектива – выпускница Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Индира Сагдиева.

Творчество группы «AkbuzAt» —это башкирские и татарские народные мелодии и песни, авторские композиции на русском языке, исполненные в стиле кантри — музыки.

12 декабря AkbuzAt выступит в Татарском культурном центре. Концерт пройдет в неформальной, уютной обстановке, где найдется место и танцам и беседе с музыкантами. В концерте также примет участие ансамбль «Даян», который лишь недавно начал свою творческую деятельность. Зрители услышат знакомые песни на татарском языке, а также, авторские композиции в исполнении группы.

Этно-фолк-группа «AkbuzAt» активно выступает на различных московских арт-площадках. Так, 27 ноября коллектив принял участие в фолк-фестивале «Фолковая осень» в клубе «Археология». Артисты исполнили татарские народные песни «Тала-Тала», «Əннǝ ги геннǝ ги», песню Луизы Батыр-Булгари «Кайтуыӊны сагынырмын», «Туган авылым» Алмаза Монасыпова, а также авторские композиции.

29 декабря группа AkbuzAt выступила на церемонии награждения XIII Всероссийского конкурса «СМИротворец».

Конкурс «СМИротворец-2021» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

Группа исполнила композиции «Нинди моӊ бар синеӊ күзлǝреӊдǝ» на музыку Луизы Батыр-Булгари и слова Марселя Галиева и «Туган авылым» на музыку Алмаза Монасыпова и слова Габдуллы Тукая.

В концерте также приняли участие различные популярные этно-коллективы: ансамбль «Намгар» из Бурятии, мордовская группа OYME, чукотский танцевальный ансамбль «Кочевник» и кавказский Egrisi, «Любава» из Нижнего Новгорода.