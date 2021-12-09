В Краснодаре пройдет семинар-практикум “Татарская свадьба “Туй”

Свадьба в татарском стиле – какие есть тонкости? Народная свадьба особенна, поскольку представляет собой не просто застолье и праздник, но и соблюдение определенных обычаев.

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Татарская Община «Булгар-К» приглашаем Вас на Семинар-практикум “Татарская свадьба “Туй”.

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Гостей ждёт театрализованное представление о татарских свадебных обычаях и традициях, вы окунетесь в атмосферу самобытности татарской культуры. ⠀

В рамках мероприятия посетителей ждёт дегустация национальных блюд.

Татарская Община «Булгар-К»