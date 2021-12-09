Пройдет отборочный этап фестиваля-конкурса «Иделкәем & Кариев варислары»

9 и 10 декабря пройдет отборочный этап XII Межрегионального фестиваля-конкурса детско-юношеских театральных коллективов, студий «Иделкәем & Кариев варислары».

В онлайн формате пройдут мастер-классы театрального искусства с участием главного режиссера, ведущих актеров и художников Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева.

15 декабря в 17:00 в театре юного зрителя имени Г. Кариева состоится церемония награждения и показ спектакля удостоенного Гран- при.

Конкурс стартовал в июне 2021 года и за это время было принято 42 заявки. В спектаклях приняли участие более 400 юных артистов из муниципальных образований Республики Татарстан.

Фестиваль-конкурс способствует развитию детского театрального творчества и выявлению ярких самобытных детско-юношеских театральных коллективов.

Организаторы Конкурса – государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» совместно с государственным бюджетным учреждением «Казанский татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева».

ГБУ «Таткультресурсцентр»