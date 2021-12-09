В районах Татарстана прошли мастер-классы по искусству публичных выступлений на татарском языке

На прошлой неделе, уникальный мастер-класс по искусству публичных выступлений на татарском языке для руководителей в рамках Года родных языков и народного единства охватил подряд 3 района Республики: 2 декабря Бавлинский район – 37-й, 3 декабря Ютазинский район – 38-й, 4 декабря Атанышский район – 39-й мастер-класс.

Обучение провели творческая профессиональная команда – преподаватели Казанского государственного института культуры. Во всех районах с большим интересом приняли участие главы муниципальных районов РТ, отдельно поблагодарили организаторов и команду за такое прекрасное мероприятие.

На мастер-классе преподаватели учили составлять интересные тексты докладов, поделились секретами подготовки к публичным выступлениям, отметив важность физического и эмоционального состояния человека.

В Ютазинском районе преподавателям, организаторам и ректору Ахмадиевой Розе Шайхайдаровне вручены Благодарственные письма (Рэхмэт хаты) от главы Шафигуллина Аяза Адиповича.

Казанский институт культуры