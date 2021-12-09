Концерт двух творческих коллективов прошел в Татарском культурном центре Москвы

Концертом вокальной студии заслуженного работника культуры Республики Татарстан Наили Дусметовой и ансамбля «Асылъяр», под руководством Нурджихан Симаевой встречали гостей в минувшие выходные в малом зале Татарского культурного центра.

Наиля Дусметова и артисты студии Адиля Янгуразова и Диана Валитова исполнили хорошо известные и популярные татарские песни. Своим выступлением порадовали и юные воспитанницы певицы Нурджихан Симаевой: Амалия Халиуллина, Арина Гисматуллина и Виктория Рябова, исполнившие вместе со своей наставницей песню «Ассалям алейкум», а также сольные номера на татарском и русском языках. Бурными аплодисментами сопровождалось выступление юного танцора Али Хайруллина и молодежного танцевального коллектива под управлением Дианы Валитовой.

В концерте также приняли участие Савия Абдуллина, Зарема Нафеева и гость вечера Зиннур Аляутдинов. От имени руководства Автономии татар Москвы директор ТКЦ Анвер Хусаинов вручил Нурджихан Симаевой почетную грамоту за значительный вклад в дело укрепления национальной идентичности татарского народа, сохранения и развития татарского языка, традиций, обычаев и культуры.

Завершилась концертная программа коллективным исполнением песни «Казан кичлǝре».