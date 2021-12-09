Творческое объединение «ISTELEK» дает концерты по Татарстану

Завтра в 19.00 в Доме культуры г. Кукмор будет исполнена специально подготовленная программа творческого объединения «ISTELEK». Концерт станет вторым в гастрольной поездке команды.

«Сейчас мы организуем концерты на безвозмездной основе в рамках гранта Правительства РТ, собирая залы, в частности, молодежь, чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к разнообразию и уникальности народов, населяющих нашу республику. Каждый участник объединения представляет собранный фольклорный материал в современной обработке, ориентированный на молодежную аудиторию», – рассказала директор ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Алсу Мифтахова.

Мифтахова отметила, что в дальнейшем планируется проводить концерты «ISTELEK» на коммерческой основе, программы которых будут доступны и по «Пушкинской карте».

Через музыкальные номера, в которых органично синтезированы фольклор и электромузыка, участники группы познакомят зрителей с культурой разных народностей. В их числе татары, русские, башкиры, удмурты, мордва, марийцы, чуваши. Интерактивная программа позволит лучше узнать о традициях, обычаях, костюмах народов-автохтонов Татарстана, а брендированные подарки, которые получат гости концерта, станут прекрасным напоминанием о музыкальном вечере.

«ISTELEK» (воспоминания) – это творческое объединение музыкальных групп этно-фьюжн направления. В концертной программе принимают участие популярные исполнители республики: молодежная многонациональная фолк-группа «Zakaria»; автор-исполнитель современной музыки на удмуртском языке Shoner Paul; исполнитель современной татарской музыки в стиле андеграунд Ильгиз Шайхразиев; популярный казанский диджей Malsi Music, а также Алмаз Асхадуллин.

Первый концерт тура творческого объединения «ISTELEK» прошел в Доме культуры г. Лаишево.

Заключительный концерт гастрольного тура этого года пройдет в Дрожжановском районе 18 декабря в 18:00.

Проект реализуется в рамках гранта Правительства Республики Татарстан и направлен на содействие сохранения языкового многообразия Республики.

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