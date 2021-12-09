В мечети «Гаиля» состоится вечер проповеди муфтия Татарстана

Сегодня, в 5-й день месяца джумадал-авваль, в казанской мечети «Гаиля» состоится вечер проповеди муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Проводить публичные лекции и беседы с видными религиозными деятелями стало доброй традицией в мечети «Гаиля». Ежегодно во встречах с прихожанами этой мечети принимает участие и Камиль хазрат Самигуллин. В этот раз почетный гость выступит с проповедью по актуальным вопросам семейных ценностей, наследия татарских богословов, ислама, ответит на вопросы прихожан. Во время урока также будут даны наставления по соблюдению сунны и ханафитского мазхаба, татарских обычаев и родного языка, важности уважения к родителям и старшим, сохранения родственных связей, права на братство и др.

Послушать вагаз-лекцию, которая стартует в 18:00, приглашаются все желающие. Также ко встрече можно будет присоединиться в прямом эфире из аккаунтов мечети «Гаиля» и ДУМ РТ в социальных сетях. Посетители мечети должны будут соблюдать санитарные требования, находиться в масках и сохранять социальную дистанцию.

В мечети «Гаиля» Камиль хазрат также осмотрит строящийся на ее территории Исламский центр, пообщается с шакирдами, осваивающими основы религии. На сегодняшний день в мечети «Гаиля» обучаются основам религии в 43 группах более 400 человек. Среди них и дети дошкольного возраста, и школьники, и взрослые. На этих курсах проводятся ежемесячные открытые семинары для устазов. Также раз в месяц проводятся “вечера проповеди”, в рамках которых видные религиозные деятели встречаются с прихожанами. Каждый год на каникулах для школьников проводятся курсы по основам Ислама и нравственности. С целью популяризации семейных ценностей проводятся “Уроки семьи”, работает центр знакомства и сохранения семьи “Адәм белән Һәва”. Также проводятся конкурсы “Сөембикә энеләре һәм сеңелләре”, “Нәселебез шәҗәрәсе”, “Васыятьнамә – киләсе буыннарга әйтер сүз», различные конференции, круглые столы.

Примечательно, что мечеть «Гаиля» стала победителем конкурса “Изге әманәт” в номинации “Лучшая мечеть, реализующая татароязычные проекты по сохранению семейных ценностей”. Конкурс был организован Комиссией при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и муфтиятом Татарстана. Итоги конкурса были подведены 1 декабря в резиденции Духовного управления мусульман Татарстана.

dumrt.ru