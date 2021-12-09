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В Казани состоится презентация нового татарского медиапроекта от ИД «Хузур»

В Казани состоится презентация нового татарского медиапроекта от ИД «Хузур»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 09.12.2021 0

Под занавес Года родных языков и народного единства и в преддверии 1100-летия ислама в Волжской Булгарии телеканал “Хузур ТВ” подготовил к эфиру самый популярный в мире мусульманский мультфильм «Билал» с татарской озвучкой. По этому случаю 13 декабря 2021 года в 13.00 часов в информационном агентстве «Татар-информ» состоится презентация медиапроекта.

Спикерами встречи выступят:

  • Камиль хазрат Самигуллин – муфтий Татарстана
  • Ришат Хамидуллин – заместитель муфтия Татарстана, директор ИД «Хузур» ДУМ РТ
  • Исмаил Гиндуллин – главный редактор телеканала «Хузур ТВ»

А также актеры дубляжа, среди которых: Абри Хабриев, Алмаз Сабирзянов, Зульфат Зиннуров, Резеда Салахова, Ильдар Киямов, Аслан Миргаязов.

Языки презентации – татарский, русский.

Аккредитация СМИ по телефону: 89172939706, Резеда Закирова

dumrt.ru

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