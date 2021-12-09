В Казани 11-12 декабря пройдет третий молодежный форум нижегородских татар

В современном мире мы с особой трепетностью относимся к своим истокам, традициям и культуре, пытаясь сохранить то наследие которое досталось нам от предков.

С целью консолидации, поддержки и развития совместных проектов в Казани 11-12 декабря пройдет третий молодежный форум нижегородских татар. Возрастная категория 18-35.

В программе форума: открытие III Нижгарфорума, презентация проектов, рассказ о татарской активности в столице Московской делегацией, выступление казанской делегации и спикеров. А также участники посетят музей Кави-Наджми, Национальную художественную галерею “Хазинэ” и др.