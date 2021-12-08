Татары Урала приняли участие в спартакиаде народов Среднего Урала

5 октября 2021 года в рамках спартакиады народов Среднего Урала состоялся турнир народов Урала по футболу. Победителем стала команда Узбекистана «Пахтакор», получившая название в честь футбольной команды, трагически погибшей 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском. Второе место заняла команда армянской общины «Ани-Армения», третье – «Татары Урала».

«Участниками спартакиады становятся те, что хочет популяризировать спорт, привлечь жителей Свердловской области к регулярным занятиям, сделать ещё один шаг вперед в деле развития межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма в молодежной среде, развития толерантного отношения среди многонационального состава жителей Среднего Урала», – отметил председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев.

Соревнования прошли с соблюдением мер безопасности, предусмотренных на спортивных играх. Все организаторы, спортсмены и болельщики предоставили QR-коды, а вне соревнований на поле соблюдали масочный режим.

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