Школьники из Татарстана «отстаивают» татарскую историю и древний Биляр на Всероссийском конкурсе

Школьники из Аксубаевского района борются за победу древнего города Билярска — одного из крупнейших и богатейших торговых центров Волжской Булгарии. Проект активистов-подростков принимает участие во Всероссийском школьном конкурсе видеооткрыток «Смотри, это Россия!».

Конкурс направлен на ознакомление подрастающего поколения с традициями и особенностями России и ее народов. Для участия в нем конкурсанты рассказывают о легендах своего региона: о мифах, преданиях, народных сказках или фольклорных персонажах. Аксубаевские ребята сняли видеоклип об уникальном историческом городище Билярска.

Победитель конкурса определится путем открытого голосования на сайте lookitsrussia.ru до 9 декабря.

Для победы видеопрезентации о Билярске нужно еще не менее 1500 голосов. Поддержать команду школьников-патриотов из Татарстана можно по ссылке (https://lookitsrussia.ru/video/velikij-bilyar/).

mon.tatarstan.ru