В Ярославле прошел семейный праздник «Сабантуйские игры»

Организатором яркого мероприятия стала общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар Ярославской области».

Игры, как и Сабантуй, построены на различных элементах татаро-башкирского народного творчества, нашедших отражение в музыке, танце, пении, спортивных состязаниях. Программа Игр включает концертные (песенные, танцевальные и инструментальные) творческие номера исполнителей в национальных костюмах, игровые национальные забавы (эстафеты, бег в мешках, перетягивание каната и т.д.).

Участниками Игр стали семейные команды из Ярославля и Тутаева. Команды приехали не с пустыми руками, а с угощениями – блюдами татарской кухни.

Украшением яркого и веселого праздника стал гость из Казани – Айнур Муратов. Он виртуозно играет на баяне, хромке, курае, тальянке, малых гармонях и пастушеском духовом музыкальном инструменте – кавале.

Мероприятие прошло в рамках исполнения принятой правительством области подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Победителем Игр стала семья Бирюковых.