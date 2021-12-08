Нижневартовская организация татарской культуры «Ватан (Отечество)» приняла участие в «Марафоне культуры народов Югры»

Члены Местной Нижневартовской общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)» приняли участие в проекте «Марафон культуры народов Югры «Традиции и современность» которой прошел 28 ноября в Центре национальных культур. Проект реализуется НГОО «Центр коренных народов Севера «Тор-Най (Огница)» председателем которой является заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Инна Сергеевна Антонова., совместно с Региональным Ханты-Мансийским отделением Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

В празднике приняли участие представители национальных организаций города Нижневартовска, а также гости из Окружного дома народного творчества (г. Ханты-Мансийск) и Лангепаса. Всех присутствующих женщин тепло поздравили с Днем матери, подчеркнув особую роль женщины в сохранении и передаче семейных и культурных традиций.

Участники водили хороводы и танцевали лезгинку, делились мастерством изготовления игрушек и одежды, показывали народные игры и забавы. Огромный интерес у присутствующих вызвал мастер-класс от общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)» по изготовлению национального татарского головного убора «Калфак». Каждый пришедший гость был погружен в невероятную атмосферу колоритного праздника, в богатую культуру, историю и вековые традиции народов Югры.

Альберт Халиуллин,

председатель Местной Нижневартовской

Городской общественной организации

Татарской культуры «Ватан (Отечество)»