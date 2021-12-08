Татары Кашкадарьи отметили двойной праздник

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Эти знаменательные слова из песни стали лейтмотивом мероприятия Татаро-башкирского национального культурного центра Кашкадарьинской области, посвященного Международному Дню инвалидов и Дню Конституции Республики Узбекистан.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память инвалидов, которых уже нет рядом с ними.

Директор центра Фирюза Ихсанова рассказала об истории инициирования Международного Дня инвалидов, социальной политике государства и общества, направленной на реабилитацию и интеграцию инвалидов. Она отметила: «В нашем центре люди с ограниченным возможностями не являются пассивными потребителями материальных и других благ. Они стараются принять активное участие в мероприятиях, не без успеха пробуют себя в песенном искусстве, составляют кроссворды, пишут стихи. Сегодня мы с воодушевлением и с праздничным настроением отмечаем также День Конституции Республики Узбекистан. Ведь именно в Основном законе нашей страны изложены наши права и обязанности».

Далее в исполнении самого юного активиста центра Равиля Олимова и руководителя центра Фирюзы Ихсановой прозвучала литературная композиция «Вас сильных духом, поздравляем!».

К их словам теплых поздравлений и сердечных пожеланий присоединились ветераны труда Фанир Ермаков, Роберт Муракаев, Нурия Рахимова, главный специалист областного управления Национальной ассоциации ННО Узбекистана Жасур Хушназаров, директор Фонда поддержки ННО и других институтов гражданского общества при Кашкадарьинском областном Кенгаше народных депутатов Шермамат Раджабов и др.

Праздничное настроение и много радостных минут подарил участникам мероприятия певец-любитель Ильдар Рахматуллин, исполнивший песни «Эх, сиз матур кызлар!» и «Әниемге».

Татарские мелодии прозвучали на гармошке в исполнении гостьи из Каршинского района Светланы Муракаевой.

Гимном красоты и молодости стали новые современные вариации татарских, испанских и цыганских танцев, подготовленные Аминой Эгамбердиевой, Диёрой и Бахорой Ибрагимовыми.

Надолго запомнилось ветеранам и другим участникам мероприятия сольное выступление известного в области исполнителя русских песен и баяниста, талантливого составителя кроссвордов, инвалида Эдуарда Епишина. Песня «Я не один, пока я с вами» была тепло принята участниками акции, а песни военных лет в его исполнении были подхвачены зрителями в зале.

Много ярких впечатлений и позитивных эмоций подарила аудитории акции музыкальная программа Натальи Петренко. Апогеем её композиции стала песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Зрители с удовольствием подхватывали и популярные песни из репертуара Анны Герман, других известных эстрадных исполнителей.

Мероприятие завершилось вручением материальной помощи людям с ограниченными возможностями.

Гостья из Касанского района Фаиля Казакова выразила уверенность, что такие интересные встречи продолжатся и в будущем году.

Ф.Ибрагимова,

г.Карши, Республика Узбекистан