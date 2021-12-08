Татары Ташкента представлены на I Международном молодежном фестивале современной мусульманской культуры в Казани

С 24 по 28 ноября 2021 года в Казани прошел I Международный молодежный фестиваль современной мусульманской культуры. Организаторами проекта выступили Проектный офис Международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – Организация исламского сотрудничества (ОИС)», Академия молодежной дипломатии и Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд «Селет».

В фестивале приняли участие около 100 представителей молодежи из Российской Федерации, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Cербии, Ливана Египта, Казахстана, Кыргызстана и др. На протяжении пяти дней молодёжь участвовала в мастер-классах, встречалась с деятелями культуры, обменивалась опытом и ежедневно проводила нетворкинг-сессии. Всего работа велась по шести направлениям и свое мастерство мусульманская молодежь продемонстрировала по таким направлениям, как театр, оригинальный жанр, музыка, хореография, изобразительное искусство и кино.

В Казань ребята приехали для того, чтобы показать свой национальный колорит и познакомиться с традициями и культурой Республики Татарстан.

На фестивале выступили молодые исполнители, творческие коллективы из регионов Российской Федерации и стран ОИС. Помимо традиционных мастер-классов и встреч с деятелями культуры, состоялся культурный обмен между участниками из разных стран.

Также, экспертным жюри были определены победители и лауреаты в каждом направлении фестиваля.

Фестиваль завершился Гала-концертом в Арт-резиденции «Созвездие – Йолдызлык» в г.Казань

По направлению Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан татар Ташкента представил солист Татаро-башкирского творческого объединения «Дуслык» при Ташкентском общественном культурно-просветительном центре (ТОКПЦ) г.Ташкента Шавкат Айнетдинов, исполнивший татарскую песню «Авылда» вместе с танцевальной группой и получивший от сертификаты победителя и участника.

Победители и призеры номинаций получили памятные призы и дипломы.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан