ДУМ РТ посетил известный исламский ученый Саид Фуда

Сегодня, в 29-й день месяца сафар (6 октября), в резиденции ДУМ РТ муфтий Камиль хазрат Самигуллин встретился со всемирно известным мусульманским ученым, одним из крупнейших современных специалистов по акыде, ильм аль-каляму, логике и усуль аль-фикху шейхом Саидом Фуда.

Шейх прибыл в Татарстан для проведения лекций по акыде в Болгарской исламской академии и заодно посетил ДУМ РТ для встречи с Камилем хазратом. Муфтий и шейх знакомы давно и поддерживают связь.

Камиль хазрат ознакомил шейха с религиозной ситуацией в Татарстане, количеством мечетей, многоплановой деятельностью муфтията, литературой, изданной в ИД «Хузур», а также подарил на память шеститомный сборник сочинений известного татарского богослова Шигабутдина Марджани. Муфтий также рассказал гостю о подготовке нового казанского издания Корана к предстоящему 1100-летию принятия ислама, а также ознакомил с электронной библиотекой “Даруль-ифта”, которая реализуется в издательстве «Хузур».

Шейх подчеркнул, что муфтиятом Татарстана осуществляется серьезная работа в направлении развития ислама, и поблагодарил хазрата и отметил, что Камиль хазрат вносит большой вклад в развитие ислама и что заслуги ДУМ РТ высоко оценивают в разных исламских странах мира.

После встречи муфтий показал гостю медресе “Мухаммадия”. Саид Фуда выразил интерес к истории создания медресе, его просветительской работе, учебной программой. Он высоко оценил уровень преподавания арабского языка в медресе и учебные пособия, по которым обучаются шакирды. Саид Фуда, поприсутствовав на уроках тагъбира, кыйраата и тафсира, которые преподают арабские устазы, также выразил одобрение методики обучения в медресе. Саид Фуда пожелал шакирдам успехов в овладении исламскими науками призвал изучать наследие татарских ученых.

dumrt.ru