Казанская консерватория проведет круглый стол с участием руководителей культуры Республики Татарстан

8 октября в 15:00 в Казанской консерватории состоится круглый стол с участием руководителей культуры Республики Татарстан, руководителей ведущих музыкальных коллективов. Беседа будет посвящена вопросам музыкального искусства и образования в Татарстане. Во встрече будет принимать участие ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, находящийся с визитом в Казанской консерватории.

В работе круглого стола участие примут: министр культуры РТ Ирада Аюпова, председатель комитета Государственного совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, начальник Управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан Кабинета Министров РТ Ляйсан Низамова, ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев, председатель правления Союза композиторов РФ Рашид Калимуллин, директор Татарского театра имени Г.Камала Ильфир Якупов, директор Татарской филармонии им.Тукая Кадим Нуруллин, художественный руководитель и дирижер ГОНИ РТ Анатолий Шутиков, художественный руководитель и главный дирижер оркестра «La Primavera» Рустем Абязов, руководитель и дирижер ГКХ РТ Миляуша Таминдарова, педагоги консерватории – заведующий кафедрой композиции Эльмир Низамов, заведующий кафедрой теории музыки Александр Маклыгин, заведующая кафедрой вокального искусства Зиля Сунгатуллина и многие другие.

На повестке следующие вопросы:

реформа профессионального музыкального образования в России, ее итоги и перспективы;

роль Казанской консерватории в реализации государственной культурной политики и развитии профессионального музыкального искусства;

деятельность консерватории в области популяризации музыкального наследия Татарстана;

развитие композиторского творчества и

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