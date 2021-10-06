Два татарстанских директора – Надежда Сулимова и Алия Шаймухаметова – принимают участие в финале конкурса «Директор года России»

В своём видеоприветствии участникам конкурса Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что быть директором школы – это не только большая честь, но и огромная ответственность, так как от этого зависит успех всего коллектива, становление и развитие подрастающего поколения.

«Процесс обучения и воспитания требуют с одной стороны максимальной деликатности и чуткости, с другой – твёрдости и принципиальности. Руководитель образовательной организации в идеале должен быть и творцом, и администратором, и юристом, и хозяйственником, при этом уметь выстраивать отношения с детьми и их родителями, с руководством и подчинёнными, с партнёрами по разным проектам и коллегами по цеху. Играть все эти роли одинаково успешно крайне сложно – для этого требуется не только знания, опыт, но и огромный талант и педагога, и управленца», – отметил Сергей Кравцов.

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев сообщил, что в отборочном этапе конкурса приняли участие более 700 человек, а в финал вышло 30 директоров со всей страны.

«Каждый из директоров школы не только педагог, но ещё и управленец, организатор. Это человек, который на свои плечи взвалил очень много обязанностей. И вам за это отдельное большое человеческое спасибо», – сказал он.

Напомним, два представителя из Татарстана принимают участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России». Это Надежда Сулимова, директор Лицея Иннополис, и Алия Шаймухаметова, директор Именьковской средней общеобразовательной школы Лаишевского района.

Конкурсные испытания проходят с 6 по 8 октября. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы. Благодаря конкурсу будет сформирован кадровый резерв лучших управленцев, перед участниками которого откроются новые профессиональные перспективы. Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования».

mon.tatarstan.ru