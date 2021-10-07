Оренбургский государственный татарский театр откроет сезон драмой «Белый калфак»

8 октября Оренбургский государственный татарский драматический театр имени Файзи начинает 32 театральный сезон.

Сезон откроет драма «Ак калфак» («Белый калфак») Мирхайдара Файзи. Премьера состоялась в 2017 году, и с тех пор это один из самых интригующих и экстраординарных спектаклей репертуара. Постановка привлекает оригинальностью сценического решения и множеством загадок.

Творческий коллектив решил открыть новый театральный сезон именно этим спектаклем, так как 19 октября исполняется 130 лет со дня рождения классика татарской литературы, драматурга, поэта, фольклориста Мирхайдара Файзи, имя которого носит театр.

Спектакль является участником проекта «Пушкинская карта».

orenburzhie.ru