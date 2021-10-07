В Татарстане впервые представят спектакль «Преступление и наказание» на татарском языке

29 октября в Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева состоится премьера по произведению Федора Достоевского «Преступление и наказание» — «Җинаять һәм җәза». Об этом сообщила завлит театра Нурсиба Адиева.

«Премьера станет первой театрализацией данного произведения на татарском языке в истории культуры Татарстана», — отметила она.

Автором инсценировки выступил молодой режиссер из Уфы Ильсур Казакбаев.

«Сдача спектакля уже состоялась, генеральные прогоны с актерами прошли. Всего на сцену выйдут пять человек, в постановке задействованы три актера театра и двое детей-дошкольников», — поделилась завлит театра.

Спектакль поставлен по федеральной программе «Культура малой родины». Эту премьеру также смогут посмотреть обладатели «Пушкинской карты».

Эльза Кузнецова

tatar-inform.ru