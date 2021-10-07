На базе Альметьевского драмтеатра открылась детская театральная студия «Тылсым»

На базе Альметьевского татарского драматического театра открылась детская театральная студия «Тылсым», где смогут заниматься дети в возрасте от семи до десяти лет. Об этом сообщила завлит театра Ляйлягуль Минаева.

«Детская театральная студия „Тылсым“ открыта в 2021 году по инициативе актера Ильсура Хаертдинова. Он является руководителем студии. Ильсур Хаертдинов окончил Елабужское училище культуры и искусств, осваивал азы режиссерской профессии, в данный момент получает высшее образование по специальности „психология и педагогика дошкольного образования“», — уточнила завлит театра.

Юные актеры от семи до десяти лет могут выбрать, в какой группе они будут заниматься — татарской или русской. Дети дважды в неделю обучаются актерскому мастерству, вокалу, сценическому движению, хореографии, гриму. Театральную студию посещают порядка 40 юных альметьевцев. Кроме того, для них еще предусмотрена 50-процентная скидка на спектакли в театры.

Первое выступление маленьких артистов планируется в декабре (театральные этюды), по окончании учебного сезона запланирована постановка спектакля.

«Актерское мастерство — одна из самых эффективных методик развития личности ребенка», — уверены преподаватели.

В прошлом месяце была сыграна первая премьера для юных зрителей. Спектакль «Моя секретная планета» Алмаза Садриева поставлен в жанре предметного театра с вовлечением зрителя в интерактивное взаимодействие и рассказывает детям о том, как содержать свою планету в чистоте.

Эльза Кузнецова

tatar-inform.ru