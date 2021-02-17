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ДУМ РТ запускает новый женский проект – «Затлы мәҗлес»

ДУМ РТ запускает новый женский проект – «Затлы мәҗлес»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 17.02.2021 0 3

Лозунг проекта «Затлы мәҗлес» – дружеские разговоры по душам о религии. В отличие от проекта «Яшь килен», он будет посвящен беседам о Куръане, женах пророка Мухаммада ﷺ, сподвижницах, женском фикхе, татарских традициях. Перед каждой встречей участницам будет необходимо подготовиться по заданной теме.

Первая встреча состоится 17 февраля на тему «Сердце – это сосуд, так заполни же его Куръаном». О достоинствах и чудесах Священной Книги девушкам расскажет устаз Ландыш Ибрагимова. Кроме того, организаторы подготовили ценный подарок: за самое интересное выступление о роли Куръана в своей жизни вручат книгу “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә”.

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