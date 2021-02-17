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Василь Шайхразиев ознакомился с Центральной Соборной мечетью Оренбурга

Василь Шайхразиев ознакомился с Центральной Соборной мечетью Оренбурга

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 17.02.2021 0 6

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Оренбургскую область, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Cовета Василь Шайхразиев посетил Центральную Соборную мечеть Оренбурга и ознакомился с работой медресе “Хусаиния”.  Муфти мечети – Председатель РДУМОо, директор медресе  — Шарипов Альфит (Абдулла) Асхатович.

Мечеть построена в 1885 году рядом с сенным базаром. В 1991 г. местная мусульманская религиозная организация была зарегистрирована под названием «Центральной соборной мечети» Оренбурга. На ее территории находятся резиденция ДУМ Оренбургской области (Оренбургского муфтията)  и медресе «Хусаиния». На сегодняшний день там обучаются 350 человек.

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