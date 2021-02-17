Василь Шайхразиев ознакомился с Центральной Соборной мечетью Оренбурга

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Оренбургскую область, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Cовета Василь Шайхразиев посетил Центральную Соборную мечеть Оренбурга и ознакомился с работой медресе “Хусаиния”. Муфти мечети – Председатель РДУМОо, директор медресе — Шарипов Альфит (Абдулла) Асхатович.

Мечеть построена в 1885 году рядом с сенным базаром. В 1991 г. местная мусульманская религиозная организация была зарегистрирована под названием «Центральной соборной мечети» Оренбурга. На ее территории находятся резиденция ДУМ Оренбургской области (Оренбургского муфтията) и медресе «Хусаиния». На сегодняшний день там обучаются 350 человек.