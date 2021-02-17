Василь Шайхразиев встретился с вице-губернатором Оренбургской области

Сегодня в рамках рабочего визита в Оренбургскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с вице-губернатором – заместителем председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике –министром региональной и информационной политики Оренбургской области Игорем Сухаревым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы и меры поддержки по сохранению и развитию татарского языка, культуры и искусства в области. Председатель Национального Совета подчеркнул, что в этом году руководители татарских организаций Приволжского федерального округа вновь собрались в Оренбурге в связи с юбилейной датой поэта-патриота М. Джалиля. Также Василь Шайхразиев напомнил, что последнее Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Оренбургской областью было заключено в 2011 году, и сегодня идет работа над разработкой нового соглашения.

Во встрече также принял участие председатель Оренбургской региональной национально-культурной автономии татар Ильдус Давлятов. Председатель автономии высказал предложения по вопросам установки памятника татарскому поэту Закиру Рамееву (Дэрдменд) с целью увековечения памяти поэта, похороненного в г. Орске; реконструкции школы № 38, где преподается татарский язык; проведения Всероссийского областного фестиваля, посвященного Джалилю, и возрождения в г. Оренбурге областного Сабантуя.

В свою очередь, Игорь Сухарев заверил, что будет работать над озвученными предложениями и постарается оказать посильную помощь.