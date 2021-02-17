19 февраля в Казани пройдёт Фестиваль учащихся многонациональных воскресных школ

19 февраля в 14.00 на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма пройдет заключительный тур и гала-концерт Фестиваля учащихся многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом содержания образования Республики Татарстан.

Мероприятие организовано в рамках реализации мероприятия государственной программы Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».

Фестиваль проводится по следующим номинациям:

хореография;

вокал;

народное творчество.

В следующих возрастных категориях:

обучающиеся 1-4 классов;

обучающиеся 5-8 классов;

обучающиеся 9-11 классов.

Зональный этап фестиваля проходил в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Общее количество заявок на фестиваль – 193 (в 2019 году было – 115);

Количество учащихся, которые приняли участие в зональных турах, – 1120 (в 2019 году – 1220) человек.

В очном туре примут участие победители зонального тура. Они представят 19 районов Татарстана – Агрызский, Алексеевский, Алькеевский, Балтасинский, Арский, Мензелинский, Муслюмовский, Кукморский, Спасский, Альметьевский, Бугульминский, Менделеевский, Ютазинский, Мамадышский, Рыбно-Слободской, Зеленодольский, Нурлатский, Лаишевский, Спасский, Дрожжановский, Новошешминский, Черемшанский, Буинский, Елабужский. Также будут участники из Набережных Челнов и Казани.

Председатель жюри – Римма Ибрагимова, доцент Казанского государственного института культуры, Народная артистка ТАССР.

Члены жюри:

Рамиля Сахабутдинова – кандидат педагогических наук, исполнительный директор – главный редактор «ШАЯН ТВ» телерадиокомпании ТНВ, заслуженный работник культуры РТ;

Фарида Кикар – заслуженный работник культуры РТ, экс-солистка Татарского государственного ансамбля Республики Татарстан;

Нигина Низамиева – лауреат международных конкурсов, балетмейстер, педагог студии ансамбля танца «Казань»;

Айсылу Габдинова – лауреат международных конкурсов, телеведущая телерадиокомпании ТНВ, педагог по вокалу.

Авторы лучших выступлений будут награждены дипломами и подарками, все участники фестиваля получат сертификаты.

mon.tatarstan.ru