В Санкт-Петербурге открыт очередной стенд Памяти поэту-герою Мусе Джалилю

В средней образовательной школе № 138 имени Святого благоверного князя Александра Невского Калининского района Санкт-Петербурга, по инициативе Постоянного представительства Республики Татарстан состоялось церемония открытия стенда Памяти «Помнить и не забыть!», посвящённый памяти несгибаемого солдата, поэта-патриота, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

В прошлом году аналогичный стенд памяти с уголком Мужества был открыт в СОШ №146 Калининского района Санкт-Петербурга.

На церемонии открытия памятника присутствовали почетные гости, ветераны, преподаватели, администрация школы, учащиеся, поэты, писатели и татарская общественность города.

Слова признательности и теплые приветствия от имени Татарстана выразил Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин. Он назвал стенд Памяти «символом истории, символом мужества и героизма», новым свидетельством «плодотворных культурных связей между Санкт-Петербургом и Республикой Татарстан, крепнущей дружбы, проявлением искреннего уважения к героическим и драматическим страницам нашей общей истории», к их героям.

Этими ценностями надо дорожить, всячески их развивать, воспитывать на подвиге таких героев, как Муса Джалиль, подрастающее поколение, говорили выступающие.

С этой школой у Постпредства Республики Татарстан сложились давние дружеские отношения, его учащиеся регулярно принимают участие в Международном литературном конкурсе чтецов «Джалиловские чтения». Портретное изображение Мусы Джалиля было специально изготовлено для стенда известным петербургским художником Робертом Мифом.

В школьный музей передали в дар Книгу Памяти «Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград» и простреленную каску красноармейца, найденного татарстанскими поисковиками, во время проведения экспедиции на мемориале Невский Пятачок.

В заключении мероприятия были также переданы в дар книги, словари и учебная литература в библиотечный фонд школы.

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