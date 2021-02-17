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Для увековечения памяти Мусы Джалиля земляки прилагают большие усилия

Для увековечения памяти Мусы Джалиля земляки прилагают большие усилия

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 17.02.2021 0

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев ознакомился с выставкой,  посвященной поэту-патриоту М. Джалилю. Она организована в фойе театра имени М. Файзи, Сегодня здесь проходит V Форум татарских женщин. Василь Шайхразиев принимает участие в заседании, в рамках визита в Оренбургскую область.

Для увековечения памяти Мусы Джалиля земляки прилагают большие усилия. Поэт родом из деревни Мустафино Оренбургской области. На выставке собраны экспонаты, отражающие жизнь и творчество М. Джалиля.

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