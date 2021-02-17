Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев ознакомился с выставкой, посвященной поэту-патриоту М. Джалилю. Она организована в фойе театра имени М. Файзи, Сегодня здесь проходит V Форум татарских женщин. Василь Шайхразиев принимает участие в заседании, в рамках визита в Оренбургскую область.

Для увековечения памяти Мусы Джалиля земляки прилагают большие усилия. Поэт родом из деревни Мустафино Оренбургской области. На выставке собраны экспонаты, отражающие жизнь и творчество М. Джалиля.