Сегодня, 17 февраля 2021 года, в Оренбурге состоялся V форум татарских женщин Оренбургской области. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев; заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации М.Р. Тукаев; председатель Общественной организации татарских женщин “Ак калфак” К.Р. Идрисова; председатель Национально-культурной автономии татар Оренбургской области И.Я.Давлятов.

Одной из первых перед участниками Форума выступила руководитель Оренбургской организации “Ак калфак” А.Ф. Абсалямова, которая рассказала об итогах деятельности организации за прошедший год. Стало известно, что на сегодняшний день отделения «Ак калфак» действуют в 18 районах Оренбургской области. На местах проводятся кружки с целью обучения школьников ремеслу шальной вязки. Все расходы организаторы покрывают сами. Девушки из Оренбургской области регулярно участвуют в конкурсах, проводимых Всемирным конгрессом татар и общественной организацией “Ак калфак”, и добиваются высоких результатов.

Затем слово взял председатель Нацсовета ВКТ В.Г. Шайхразиев. Поприветствовав соотечественников, он рассказал о цели рабочего визита в область. Так, в рамках реализации Стратегии действия татарского народа делегация Татарстана посещает места с компактным проживанием татар, где проводит встречи с активом татарских общественных организаций. Одной из таких организаций и является «Ак калфак». Вице-премьер РТ выразил глубокую признательность представительницам движения татарских женщин за сохранение культурного наследия татарского народа.

В заключении мероприятия были вручены Благодарственные письма и награды Всемирного конгресса татар.

Медалью Всемирного конгресса татар награждены активистки «Ак калфак»: Н. Ф. Губайдуллина, Э. Ф. Каюпова, Э. Н. Давлетова. Обладательницами Благодарственных писем стали: М. А. Садретдинова, А. К. Абдрашитова, Р. М. Тазетдинова, Л. М. Батаршина, Р. Ф. Габракипова.

Илюзя Абульханова