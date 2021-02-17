В Татарстане определили победителей республиканской научно-практической конференции им. М. Джалиля

На базе Мензелинского педагогического колледжа им.М. Джалиля прошла IХ Республиканская научно-практическая конференция, посвященная Году науки и технологии в Российской Федерации и Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Участниками конференции стали школьники и учителя, а также студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций.

Конференция проводилась в 2 этапа (заочный и очный) по четырем направлениям. Всего поступило 196 работ. На очный этап были приглашены 30 участников, набравших наибольшее количество баллов в заочном туре.

Участники отметили, что мероприятие прошло на высоком уровне, заявленные в рамках конференции темы являются актуальными как для обучающихся, так и для преподавателей.

Целью конференции является популяризация научно-практической деятельности преподавателей и обучающихся в сфере лингвистики и литературы как эффективного средства самореализации интеллектуального и творческого развития.

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